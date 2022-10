LOTO AU PROFIT DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER Hérépian Hérépian Catégories d’évènement: Hérépian

LOTO AU PROFIT DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER Hérépian, 23 octobre 2022, Hérépian. LOTO AU PROFIT DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER

Hrault Hérépian Dimanche 23 Octobre à 16h30 à la Salle polyvalente d’Hérépian,

Venez tenter votre chance au loto organiser au profit de la ligue contre le cancer.

Au programme : loto, Bingo, train de plaisir et carton plein +33 4 67 95 04 55 Hérépian

