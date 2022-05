Loto au Coux Coux et Bigaroque-Mouzens Coux et Bigaroque-Mouzens Catégories d’évènement: Coux et Bigaroque-Mouzens

Coux et Bigaroque-Mouzens Dordogne Coux et Bigaroque-Mouzens Loto organisé par le Club Génération Mouvement du Coux

Dimanche 8 mai à 14h30

Ouverture des portes à 13h30

Animé par NGM du Coux

1300€ de lots riches et variés

12 quines

1€/carton

Bourriche de 8 lots

+33 6 76 03 84 88

