Loto au Caule Ste Beuve Le Caule-Sainte-Beuve Le Caule-Sainte-Beuve Catégories d’évènement: 76390

Le Caule-Sainte-Beuve

Loto au Caule Ste Beuve Le Caule-Sainte-Beuve, 9 octobre 2022, Le Caule-Sainte-Beuve. Loto au Caule Ste Beuve Le Caule-Sainte-Beuve

2022-10-09 12:00:00 12:00:00 – 2022-10-09

Le Caule-Sainte-Beuve 76390 Salle des fêtes

12h : Ouverture des portes / 14h : Début des jeux

Spécial bons d’achat – Animé par Christophe

Organisé par le club de l’amitié

Infos : 06 86 87 69 18

+33 6 86 87 69 18

Organisé par le club de l'amitié

Infos : 06 86 87 69 18

