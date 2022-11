Loto Association Jeanne d’Arc de Maîche Maîche Maîche Catégories d’évènement: Doubs

Maîche

Loto Association Jeanne d’Arc de Maîche Maîche, 27 novembre 2022, Maîche. Loto Association Jeanne d’Arc de Maîche

Rue Saint-Michel salle des fêtes Maîche Doubs salle des fêtes Rue Saint-Michel

2022-11-27 16:00:00 – 2022-11-27 19:00:00

salle des fêtes Rue Saint-Michel

Maîche

Doubs Maîche Venez tenter votre chance lors du loto annuel de la Jeanne d’Arc de Maîche. ja-maiche@orange.fr +33 6 30 32 71 37 salle des fêtes Rue Saint-Michel Maîche

dernière mise à jour : 2022-11-13 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Maîche Autres Lieu Maîche Adresse Maîche Doubs salle des fêtes Rue Saint-Michel Ville Maîche lieuville salle des fêtes Rue Saint-Michel Maîche Departement Doubs

Maîche Maîche Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/maiche/

Loto Association Jeanne d’Arc de Maîche Maîche 2022-11-27 was last modified: by Loto Association Jeanne d’Arc de Maîche Maîche Maîche 27 novembre 2022 Doubs Maîche Rue Saint-Michel salle des fêtes Maîche Doubs

Maîche Doubs