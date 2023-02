Loto – Association Animals’33 Salles Catégories d’Évènement: Gironde

Gironde 12 EUR L’Association Animals’33 vous invite à son loto le dimanche 05 mars à 15h à la salle des fêtes de Salles. L’ouverture des portes se fera à 13h30.

L'Association Animals'33 vous invite à son loto le dimanche 05 mars à 15h à la salle des fêtes de Salles. L'ouverture des portes se fera à 13h30.

Tentez de gagner un des nombreux lots !

Tentez de gagner un des nombreux lots ! Animal’s 33

