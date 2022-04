Loto associatif Salle Daguin Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Villenave d'Ornon

Loto associatif Salle Daguin, 15 avril 2022, Villenave-d'Ornon. Loto associatif

Salle Daguin, le vendredi 15 avril à 19:30

La Croix Rouge organise un grand loto solidaire. ———————————————— ### Venez nombreux !

Entrée libre

Venez tenter votre chance et gagner de nombreux lots Salle Daguin Rue du Professeur Daguin, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-15T19:30:00 2022-04-15T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Villenave d'Ornon Autres Lieu Salle Daguin Adresse Rue du Professeur Daguin, 33140 Villenave d'Ornon Ville Villenave-d'Ornon lieuville Salle Daguin Villenave-d'Ornon Departement Gironde

Salle Daguin Villenave-d'Ornon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villenave-dornon/

Loto associatif Salle Daguin 2022-04-15 was last modified: by Loto associatif Salle Daguin Salle Daguin 15 avril 2022 Salle Daguin Villenave-d'Ornon Villenave-d'Ornon

Villenave-d'Ornon Gironde