Loto Assais-les-Jumeaux, vendredi 12 avril 2024.

Loto Assais-les-Jumeaux Deux-Sèvres

L’APE des écoles de Louin et Saint-Loup organise un méga loto rigolo le vendredi 12 avril, à la salle des fêtes d’Assais-les-Jumeaux. Ouverture des portes dès 19 h, début du loto à 20 h. 2 € le carton, partie enfant gratuite jusqu’à 11 ans. Bingo à 2 € et 5 € les 3. Boum à l’entracte et ambiance garantie ! 2500 € de lots, dont 600 € en bon d’achats 1 enceinte bluetooth, 3 jambons, 1 tireuse à bière et de nombreux autres lots offerts par nos partenaires (des réductions, des cadeaux, des billets parcs d’attraction). Gaufres, sandwichs et buvette. Réservation par sms au 06 77 94 12 15. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12

fin : 2024-04-12

Assais-les-Jumeaux 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

L’événement Loto Assais-les-Jumeaux a été mis à jour le 2024-03-16 par CC Airvaudais Val du Thouet