LOTO ASEP LES CHAZELLES Montrodat, samedi 3 février 2024.

LOTO ASEP LES CHAZELLES Montrodat Lozère

Grand Loto de l’ASEP Les Chazelles

Nous sommes ravis de vous inviter à notre grand loto annuel ! Rendez-vous le Samedi 3 Février 2024 à 20h30 à la salle des fêtes de Montrodat pour une soirée pleine de surprises et de convivialité.

À gagner Plus …

Grand Loto de l’ASEP Les Chazelles

Nous sommes ravis de vous inviter à notre grand loto annuel ! Rendez-vous le Samedi 3 Février 2024 à 20h30 à la salle des fêtes de Montrodat pour une soirée pleine de surprises et de convivialité.

À gagner Plus de 1500€ de lots incroyables !

Bons d’achat chez nos commerçants locaux

Un repas gastronomique pour deux

Une séance de shooting photo professionnelle

Un abonnement à la salle de sport de Marvejols

Des paniers garnis gourmands

Et bien d’autres surprises…

Cartons à 2,50€ seulement ! Des parties spéciales seront organisées pour les enfants.

Restauration et buvette sur place pour un moment agréable en famille ou entre amis.

Tous les bénéfices serviront à financer les projets pédagogiques de l’école de Montrodat. Sorties culturelles, activités sportives… c’est pour nos enfants !

Un grand merci à toutes les entreprises qui soutiennent cet événement.

On vous attend nombreux pour tenter votre chance et passer un bon moment ! EUR.

Salle des fêtes

Montrodat 48100 Lozère Occitanie asepmontrodat@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 20:30:00

fin : 2024-02-03 00:00:00



L’événement LOTO ASEP LES CHAZELLES Montrodat a été mis à jour le 2024-01-25 par 48 OT Gévaudan Destination