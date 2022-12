Loto Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse Catégories d’évènement: Argenton-sur-Creuse

Loto Argenton-sur-Creuse, 25 février 2023, Argenton-sur-Creuse . Loto Rue de la Grenouille Argenton-sur-Creuse Indre

2023-02-25 20:30:00 – 2023-02-25 Argenton-sur-Creuse

Indre Loto organisé par l’Association des Amis du Merle Blanc Loto +33 6 70 67 31 95 LES AMIS DU MERLE BLANC – M. VIARD ©FREEPIK

