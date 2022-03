Loto Arette Arette Catégories d’évènement: Arette

Loto Arette, 26 mars 2022, Arette.

2022-03-26 – 2022-03-26

Arette Pyrénées-Atlantiques Loto de l’école primaire à partir de 20h (ouverture des portes 19h).

Plusieurs lots :

– Un week-end à La Pierre Saint-Martin (logement, restaurants, cours de ski, forfaits, chiens de traîneau),

– Un an de restaurant,

– Un drone,

– Entrées Futuroscope, Puy du Fou,

– Paniers garnis,

+ pleins d’autres surprises.. Des crêpes, merveilles, bonbons, boissons chaudes et froides en vente sur place. Loto de l’école primaire à partir de 20h (ouverture des portes 19h).

+33 6 72 49 56 70

Arette

