Loto annuel du Kiwanis Munster, samedi 24 février 2024.

Loto annuel du Kiwanis Munster Haut-Rhin

LOTO OUVERT A TOUS AVEC DE NOMBREUX LOTS bons d’achat de 50, 100, 200 et 500 € et tombola spéciale pour les cartons achetés en prévente bar et snack sur place les bénéfices sont reversés au Fonds de Solidarité de la Vallée.

LOTO OUVERT A TOUS AVEC DE NOMBREUX LOTS bons d’achat de 50, 100, 200 et 500 € et tombola spéciale pour les cartons achetés en prévente bar et snack sur place les bénéfices sont reversés au Fonds de Solidarité de la Vallée. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 20:00:00

fin : 2024-02-24 22:00:00

1 Place de la Salle des Fêtes

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est contact@kiwanis-munster.fr

L’événement Loto annuel du Kiwanis Munster a été mis à jour le 2024-02-12 par Office de tourisme de la vallée de Munster