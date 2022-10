Loto Andernos Handball Lanton Lanton Catégories d’évènement: Gironde

Gironde Ouverture à 13h30 – Première Quine à 15h00 Bon d’achats – Jambon – TV – Appareils électroménagers – Voyage 3 euros le carton

8 euros les 3 cartons

16 euros les 6 cartons

