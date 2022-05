Loto Amitiés d’Automne

Loto Amitiés d’Automne, 15 septembre 2022, . Loto Amitiés d’Automne

2022-09-15 14:00:00 – 2022-09-15 EUR 2 2 Ouvert à tous, adhérents ou non adhérents.

Venez nombreux ! Tentez votre chance et passez une agréable après-midi.

Dans le respect des mesures sanitaires en cours. Ouvert à tous, adhérents ou non adhérents.

Venez nombreux ! Tentez votre chance et passez une agréable après-midi.

Dans le respect des mesures sanitaires en cours. Ouvert à tous, adhérents ou non adhérents.

Venez nombreux ! Tentez votre chance et passez une agréable après-midi.

Dans le respect des mesures sanitaires en cours. dernière mise à jour : 2022-02-21 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville