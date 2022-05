LOTO ACCA À PONT-CHÂTEAU Pontchâteau Pontchâteau Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

LOTO ACCA À PONT-CHÂTEAU Pontchâteau, 14 mai 2022, Pontchâteau. LOTO ACCA À PONT-CHÂTEAU Salle de la Boule d’Or Rue Maurice Sambron Pontchâteau

2022-05-14 20:00:00 – 2022-05-14 20:00:00 Salle de la Boule d’Or Rue Maurice Sambron

Pontchâteau Loire-Atlantique Super Loto

Ouverture des portes à 18 h

Plus de 40 tours + lots surprise 3 € la carte – 8 € les 3 cartes – 15 € les 6 cartes + 1 gratuite

Carte Cadeau Valeur 600€ Animé par Louis Espace de convivialité : casse-croûtes, boissons et friandises Renseignements :

