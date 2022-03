Loto ACAP Pauillac Pauillac Catégories d’évènement: Gironde

Pauillac

Loto ACAP Pauillac, 16 avril 2022, Pauillac. Loto ACAP Salle des fêtes 23 rue Edouard De Pontet Pauillac

2022-04-16 – 2022-04-16 Salle des fêtes 23 rue Edouard De Pontet

Pauillac Gironde Pauillac EUR 2 L’ACAP (Association des Commerçants et Artisans de Pauillac) organise son loto.

De nombreux lots sont à gagner.

Buvette sur place. Ouverture des portes dès 18h30.

Possibilité de réserver jusqu’au 16 à 12h00. L’ACAP (Association des Commerçants et Artisans de Pauillac) organise son loto.

De nombreux lots sont à gagner.

Buvette sur place. Ouverture des portes dès 18h30.

Possibilité de réserver jusqu’au 16 à 12h00. L’ACAP (Association des Commerçants et Artisans de Pauillac) organise son loto.

De nombreux lots sont à gagner.

Buvette sur place. Ouverture des portes dès 18h30.

Possibilité de réserver jusqu’au 16 à 12h00. libre de droit

Salle des fêtes 23 rue Edouard De Pontet Pauillac

dernière mise à jour : 2022-03-25 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Pauillac Autres Lieu Pauillac Adresse Salle des fêtes 23 rue Edouard De Pontet Ville Pauillac lieuville Salle des fêtes 23 rue Edouard De Pontet Pauillac Departement Gironde

Pauillac Pauillac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pauillac/

Loto ACAP Pauillac 2022-04-16 was last modified: by Loto ACAP Pauillac Pauillac 16 avril 2022 Gironde Pauillac

Pauillac Gironde