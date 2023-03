LOTO A TROYON Salle des Fêtes Troyon Troyon Catégories d’Évènement: Meuse

Meuse Troyon Loto à Troyon. Nombreux lots : bons d’achats et divers… Collation et buvette. Places limitées : ouverture des portes à 13 heures 15. Réservation au 06 75 81 57 71 Organisé par le Club Saint-Martin. +33 6 75 81 57 71 Salle des Fêtes Rue de la Mairie Troyon

