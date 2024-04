Loto à Richerenches Salle des Fêtes Richerenches, dimanche 14 avril 2024.

Loto organisé par l’APE et l’Ecole de Richerenches, 9 parties + 1 pour les enfants. Débute à 14h et l’ouverture des portes est à 13h. 1 carton 4€, 3 cartons 10€, 7 cartons 20€ et 12 cartons 30€.

Début : 2024-04-14

fin : 2024-04-14

Salle des Fêtes Avenue de la Rabasse

Richerenches 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur tourisme.richerenches@orange.fr

