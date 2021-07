Prayssas Prayssas Lot-et-Garonne, Prayssas Loto à Prayssas Prayssas Prayssas Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Prayssas

Loto à Prayssas Prayssas, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Prayssas. Loto à Prayssas 2021-07-06 – 2021-09-28

Prayssas Lot-et-Garonne Loto organisé par l’asso SOCA’ AIDE, tous les mardis soirs dans la salle des fêtes. Loto organisé par l’asso SOCA’ AIDE, tous les mardis soirs dans la salle des fêtes. +33 6 30 41 42 96 Loto organisé par l’asso SOCA’ AIDE, tous les mardis soirs dans la salle des fêtes. dernière mise à jour : 2021-06-18 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Prayssas Étiquettes évènement : Autres Lieu Prayssas Adresse Ville Prayssas lieuville 44.28855#0.50809