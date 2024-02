Loto à Maisnières en Vimeu Maisnières, dimanche 12 mai 2024.

Ouverture des portes de la salle des fêtes à 12h, Début des jeux à 14h

Animé par Nounou

A gagner Bons d’achat de 400€ 150€ 100€ 80€ 12X50€ 10X30€ 10X20€ 8X15€

Tarifs 2€ /le carton, 10€/ les 6 et 20€/14 cartons

Carton spécial Caddie de course

Buvette et restauration sur place

Infos et réservations 06 59 19 70 49 ou 06 20 29 44 13

Loto organisé par l’Association La fario 1010 10 .

Début : 2024-05-12 12:00:00

fin : 2024-05-12 18:00:00

Grande Rue

Maisnières 80220 Somme Hauts-de-France

