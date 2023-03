Loto à la salle Germinal Salle Germinal Désertines Catégories d’Évènement: Allier

Desertines

Loto à la salle Germinal Salle Germinal, 4 mars 2023, Désertines . Loto à la salle Germinal Rue Guy Mocquet Salle Germinal Désertines Allier Salle Germinal Rue Guy Mocquet

2023-03-04 – 2023-03-04 19:00:00 19:00:00

Salle Germinal Rue Guy Mocquet

Désertines

Allier Un loto est organisé à la salle Germinal de Désertines le samedi 4 mars à l’initiative de l’Amicale Laïque. +33 6 63 61 53 86 Salle Germinal Rue Guy Mocquet Désertines

dernière mise à jour : 2023-02-27 par

Détails Catégories d’Évènement: Allier, Desertines Autres Lieu Désertines Adresse Désertines Allier Salle Germinal Rue Guy Mocquet Ville Désertines Departement Allier Lieu Ville Salle Germinal Rue Guy Mocquet Désertines

Désertines Désertines Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/desertines /

Loto à la salle Germinal Salle Germinal 2023-03-04 was last modified: by Loto à la salle Germinal Salle Germinal Désertines 4 mars 2023 Allier Rue Guy Mocquet Salle Germinal Désertines Allier Salle Germinal Désertines

Désertines Allier