LOTO à Coulanges-sur-Yonne Coulanges-sur-Yonne

2021-11-21 13:30:00 – 2021-11-21 18:00:00

Coulanges-sur-Yonne Yonne Coulanges-sur-Yonne EUR Venez nombreux au loto de Coulanges qui aura lieu le dimanche 21 novembre 2021 ! Venez tenter votre chance afin de nombreux cadeaux, tels que un téléviseur, une plancha XL, un gaufrier, des paniers garnis, des bons d’achats, et de nombreux autres lots !

ouverture des portes à 13:30, début des jeux à 14:00 ! Buvette et stand de pâtisserie sur place. Organisé par l’association des amis de sainte Clotilde. +33 3 86 81 70 32 Venez nombreux au loto de Coulanges qui aura lieu le dimanche 21 novembre 2021 ! Venez tenter votre chance afin de nombreux cadeaux, tels que un téléviseur, une plancha XL, un gaufrier, des paniers garnis, des bons d’achats, et de nombreux autres lots !

