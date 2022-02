Loto à Campneuseville Campneuseville Campneuseville Catégories d’évènement: Campneuseville

Seine-Maritime

Loto à Campneuseville Campneuseville, 19 février 2022, Campneuseville. Loto à Campneuseville Campneuseville

2022-02-19 11:30:00 11:30:00 – 2022-02-19 23:00:00 23:00:00

Campneuseville Seine-Maritime Campneuseville Journée loto sur Campneuseville à la salle polyvalente

Deux lotos animés par Nounou

– 1er loto : ouverture des portes à 11h30 / Début des jeux 13h30

– 2ème loto : ouverture des portes à 19h / Début des jeux : 20h

4000€ de bons d’achat allant de 15€ à 400€ – 2 caddies valeur 150€ chacun Tarifs : 2.00€/carton – 10.00€/6 cartons – 20.00€/14 cartons

Forfait 2 lotos : 40€ / 14 cartons + 3 jeux annexes Restauration sur place – Pass sanitaire exigé – Port du masque obligatoire

Réservations au 06 59 19 70 49 – 06 20 29 44 13

Organisé par le RPI Réalcamp / Campneuseville Journée loto sur Campneuseville à la salle polyvalente

Deux lotos animés par Nounou

– 1er loto : ouverture des portes à 11h30 / Début des jeux 13h30

– 2ème loto : ouverture des portes à 19h / Début des jeux : 20h

4000€ de bons d’achat allant de 15€… +33 6 59 19 70 49 Journée loto sur Campneuseville à la salle polyvalente

Deux lotos animés par Nounou

– 1er loto : ouverture des portes à 11h30 / Début des jeux 13h30

– 2ème loto : ouverture des portes à 19h / Début des jeux : 20h

4000€ de bons d’achat allant de 15€ à 400€ – 2 caddies valeur 150€ chacun Tarifs : 2.00€/carton – 10.00€/6 cartons – 20.00€/14 cartons

Forfait 2 lotos : 40€ / 14 cartons + 3 jeux annexes Restauration sur place – Pass sanitaire exigé – Port du masque obligatoire

Réservations au 06 59 19 70 49 – 06 20 29 44 13

Organisé par le RPI Réalcamp / Campneuseville Campneuseville

dernière mise à jour : 2022-02-03 par

Détails Catégories d’évènement: Campneuseville, Seine-Maritime Autres Lieu Campneuseville Adresse Ville Campneuseville lieuville Campneuseville Departement Seine-Maritime

Campneuseville Campneuseville Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/campneuseville/

Loto à Campneuseville Campneuseville 2022-02-19 was last modified: by Loto à Campneuseville Campneuseville Campneuseville 19 février 2022 Campneuseville seine-maritime

Campneuseville Seine-Maritime