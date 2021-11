Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle, Seine-Maritime Loto à Blangy-sur-Bresle – SEPBB Handball Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle Catégories d’évènement: Blangy-sur-Bresle

Seine-Maritime

Loto à Blangy-sur-Bresle – SEPBB Handball Blangy-sur-Bresle, 17 décembre 2021, Blangy-sur-Bresle. Loto à Blangy-sur-Bresle – SEPBB Handball Salle des fêtes Rue Massé de Cormeilles Blangy-sur-Bresle

2021-12-17 – 2021-12-17 Salle des fêtes Rue Massé de Cormeilles

Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime Loto organisé par la SEPBB Handball de Blangy-sur-Bresle

18h : Ouverture des portes / 20h : Début des jeux – Animé par Alain

Spécial bons d’achats – 3 000€ à gagner

Tarifs : 2.00€/carton – 10.00€/Les 6 cartons – 20.00€/Les 13 cartons

Réservations 06 69 16 23 23

Pass sanitaire obligatoire Loto organisé par la SEPBB Handball de Blangy-sur-Bresle

18h : Ouverture des portes / 20h : Début des jeux – Animé par Alain

Spécial bons d’achats – 3 000€ à gagner

Tarifs : 2.00€/carton – 10.00€/Les 6 cartons – 20.00€/Les 13 cartons

Réservations… +33 6 45 71 69 26 Loto organisé par la SEPBB Handball de Blangy-sur-Bresle

18h : Ouverture des portes / 20h : Début des jeux – Animé par Alain

Spécial bons d’achats – 3 000€ à gagner

Tarifs : 2.00€/carton – 10.00€/Les 6 cartons – 20.00€/Les 13 cartons

Réservations 06 69 16 23 23

Pass sanitaire obligatoire Salle des fêtes Rue Massé de Cormeilles Blangy-sur-Bresle

dernière mise à jour : 2021-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Blangy-sur-Bresle, Seine-Maritime Autres Lieu Blangy-sur-Bresle Adresse Salle des fêtes Rue Massé de Cormeilles Ville Blangy-sur-Bresle lieuville Salle des fêtes Rue Massé de Cormeilles Blangy-sur-Bresle