Loto à Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle Catégories d’évènement: Blangy-sur-Bresle

Seine-Maritime

Loto à Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle, 6 mai 2022, Blangy-sur-Bresle. Loto à Blangy-sur-Bresle Salle des fêtes Rue Massé de Cormeilles Blangy-sur-Bresle

2022-05-06 18:00:00 – 2022-05-06 Salle des fêtes Rue Massé de Cormeilles

Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime Salle des fêtes

18h : Ouverture des portes / 20h : Début des jeux

Animé par Alain – Spécial bons d’achat

Buvette et restauration sur place

Réservations auprès d’Alain au 06 69 16 16 23 Salle des fêtes

+33 6 87 10 88 30

Réservations auprès d’Alain au 06 69 16 16 23 Salle des fêtes Rue Massé de Cormeilles Blangy-sur-Bresle

Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime