Blangy-sur-Bresle, Seine-Maritime

Seine-Maritime

Loto à Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle, 24 septembre 2021, Blangy-sur-Bresle. Loto à Blangy-sur-Bresle 2021-09-24 18:00:00 18:00:00 – 2021-09-24 Salle des fêtes Rue Massé de Cormeilles

Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime Blangy-sur-Bresle 20h00 – Salle des fêtes (ouverture des portes à 18h00).

Animé par Alain LOTTIN.

Lots en bons d’achats de 500€ , 300€ , 200€, 150€, 100€, etc

Tarifs : 20€/les 13 cartons. Buvette et restauration sur place.

Infos : 06 69 16 16 23 (Animateur loto)

Infos : 06 69 16 16 23 (Animateur… hmbb76340@gmail.com +33 6 76 43 68 86 20h00 – Salle des fêtes (ouverture des portes à 18h00).

Loto proposé par l’Harmonie municipale de Blangy / Bouttencourt dernière mise à jour : 2021-08-12 par

Lieu Blangy-sur-Bresle Adresse Salle des fêtes Rue Massé de Cormeilles Ville Blangy-sur-Bresle