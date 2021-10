Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle, Seine-Maritime Loto à Blangy Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle Catégories d’évènement: Blangy-sur-Bresle

Loto à Blangy Blangy-sur-Bresle, 19 novembre 2021, Blangy-sur-Bresle. Loto à Blangy 2021-11-19 17:30:00 17:30:00 – 2021-11-19 Salle des fêtes Rue Masse de Cormeilles

Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime Salle des fêtes – Ouverture des portes : 17h30 – Début des jeux : 20h00 – Animé par Alain

Spécial bons d’achat – Plus de 45 Tirages – Bons de 20€ à 600€ Tarif : 2.00€ / le carton et 20.00€ / les 13 cartons

Buvette et restauration sur place (Sandwichs / Crêpes etc…) Info : 06 69 16 16 23 – 06 78 88 79 81

