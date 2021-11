Mérignac Maison des habitants de Beutre Gironde, Mérignac Loto à Beutre Maison des habitants de Beutre Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

le samedi 27 novembre à 18:00

Le comité des fêtes de Beutre organise le samedi 27 novembre 2021 à partir de 18h un super loto à la Maison des Habitants de Beutre. Les lots : * Trottinette électrique ( le gros lot ) * Aspirateur * Cafetière Dolce gusto * Paniers garnis… **Le masque, Passe sanitaire ou Test PCR sont obligatoires** Rendez-vous le 27 novembre 2021 à la Maison des Habitants de Beutre pour participer à un loto ! Maison des habitants de Beutre 210 avenue de l’Argonne, 33700 Mérignac Mérignac Beutre Gironde

2021-11-27T18:00:00 2021-11-27T20:00:00

