Aumale Aumale Aumale, Seine-Maritime Loto à Aumale Aumale Aumale Catégories d’évènement: Aumale

Seine-Maritime

Loto à Aumale Aumale, 18 septembre 2021, Aumale. Loto à Aumale 2021-09-18 18:00:00 – 2021-09-18 Salle des fêtes Rue du Baillage

Aumale Seine-Maritime Loto proposé par l’ESA Football

20h00 – Début des jeux à la Salle des fêtes (ouverture des portes à 18h)

Spécial bons d’achat à gagner : 400€ – 300€ – 200€ – 2 x 100€ – 2 x 80€ etc…

Tarif : 2.00€/carton – 20€/les 13 – – 40 tirages animés par Alain

Pas de buvette ni de restauration – Pass sanitaire obligatoire

Réservations au 06 69 16 16 23 Loto proposé par l’ESA Football

20h00 – Début des jeux à la Salle des fêtes (ouverture des portes à 18h)

Spécial bons d’achat à gagner : 400€ – 300€ – 200€ – 2 x 100€ – 2 x 80€ etc…

Tarif : 2.00€/carton – 20€/les 13 – – 40 tirages animés par… +33 6 69 16 16 23 Loto proposé par l’ESA Football

20h00 – Début des jeux à la Salle des fêtes (ouverture des portes à 18h)

Spécial bons d’achat à gagner : 400€ – 300€ – 200€ – 2 x 100€ – 2 x 80€ etc…

Tarif : 2.00€/carton – 20€/les 13 – – 40 tirages animés par Alain

Pas de buvette ni de restauration – Pass sanitaire obligatoire

Réservations au 06 69 16 16 23 dernière mise à jour : 2021-09-03 par

Détails Catégories d’évènement: Aumale, Seine-Maritime Autres Lieu Aumale Adresse Salle des fêtes Rue du Baillage Ville Aumale lieuville 49.7714#1.75088