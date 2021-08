Aumale Aumale Aumale, Seine-Maritime Loto à Aumale Aumale Aumale Catégories d’évènement: Aumale

Loto à Aumale Aumale, 12 septembre 2021, Aumale. Loto à Aumale 2021-09-12 14:00:00 14:00:00 – 2021-09-12 20:00:00 20:00:00 Salle des fêtes d’Aumale 5 rue Jean Moulin

Aumale Seine-Maritime Aumale Loto proposé par le Comité des Fêtes de Criquiers

Ouverture des portes à 12h00 – 14h00 : début des jeux – Salle des fêtes d’Aumale

14h (ouverture des portes 11h) – Animé par Christophe

2000€ de bons d’achat / Carton final 500 €

Forfait 25 € : 12 cartons+2 gratuits+2 jeux annexe

Restauration sur place. Pass sanitaire ou test PCR négatif exigés

Réservation : 06 65 04 77 35 – 06 99 50 09 84

N’hésitez pas à nous rejoindre.

Nous avons hâte de vous retrouver après cette année mouvementée.

