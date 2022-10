Loto

Loto, 6 novembre 2022, . Loto



2022-11-06 14:00:00 – 2022-11-06 2 EUR 2 15 Nombreux lots :

Cuisse de Boeuf, 1/2 agneau, paniers garnis, nombreux bons d’achat (100€ / 50€ / 30€ / 25€ / 20€) et nombreux lots de valeur …

Tombola et tickets bar

Buvette, pâtisseries, et sandwichs sur place organisé par l’Association « Gourdon Dynamic » +33 6 03 80 40 18 dernière mise à jour : 2022-10-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville