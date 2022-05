Loto

2022-05-28 19:30:00 – 2022-05-28 01:30:00 Dépêchez-vous de réserver! le succès de ces rifles engendre de nombreux aficionados.

A gagner: salon de jardin en résine (canapé- table-2 fauteuils-coussins), tondeuse thermique, mini-four 34 litres, centrale vapeur, barre de son, bons d’achat, poubelles garnies, partie surprise… Le comité des fêtes de Lignières organise ce loto, dans le respect des normes en vigueur à cette date, animé par Dudu.

Il est préférable de réserver et 1 place réservée = 1 formule achetée non partageable sauf enfants et ados.

