L’otite orphéonique : déambulation acoustique dans le parc du château de Ray Parc du château de Ray-sur-Saône, 4 juin 2022, Ray-sur-Saône.

L’OTITE ORPHEONIQUE! ——————– Dans la grande famille des Orphéons, voici le plus petit des orchestres forains distillant encore artisanalement de la mélodie à l’accent jazz ! Une musique soignée, originale, joyeuse, festive, mais pas que… Venez aérer votre oreille, qu’elle soit externe, moyenne ou interne. Laissez-vous aller aux inflammations par épanchements rétro‐musiqueux. Acceptez en vous les débordements de transes tympaniques et vous pourrez enfin jouir des sons filtrés sans acouphène. Bref en un mot, même lors d’une phase d’otite séro-musicale des plus aiguës, NE FAITES PLUS LA SOURDE OREILLE ! Avec Jean-Paul AUTIN au saxophone-sopranino, Marie-Jo GUISSE au trombone, Pierre PHILIBERT au soubassophone, Christian MILLANVOIS aux percussions.

Entrée libre et gratuite

Parc du château de Ray-sur-Saône Château de Ray-sur-Saône 70130 Ray-sur-Saône Ray-sur-Saône Haute-Saône



2022-06-04T17:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T17:00:00 2022-06-05T18:00:00