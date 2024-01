Lotissements et sous-lotissements autour des grands boulevards : scénographier la ville par l’habitat (1780-1790) Salle Paul Verlaine des Archives de Paris Paris, mardi 23 avril 2024.

Le mardi 23 avril 2024

de 15h00 à 16h30

Conférence par Charlotte DUVETTE, Institut national d’histoire de l’art (INHA), associée au centre de recherche Histoire culturelle et sociale de l’art (HiCSA), en association avec la Société de l’Histoire de Paris et de l’Île-de-France.

À la fin du XVIIIe siècle, l’attrait de plus en plus marqué

pour les boulevards et les faubourgs de la rive droite fit naître l’idée de

renouveler l’espace au sol d’anciens hôtels particuliers. Analyser la manière

dont les particuliers choisirent de lotir leurs terrains, au regard des types

d’habitations qui y sont érigés, permet de mieux comprendre le mécanisme des

transformations privées et de la modernisation de la ville. La formation des

rues de Choiseul, de Caumartin, de Hanovre ou de la Michodière offre un panel

d’architecture domestique hybride représentatif du Paris moderne.

Salle Paul Verlaine des Archives de Paris 18 boulevard Sérurier 75019 Paris

