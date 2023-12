CONCERT DE LA LIBERTE Lotissement Omaha Center Colleville-sur-Mer Catégories d’Évènement: Calvados

Colleville-sur-Mer CONCERT DE LA LIBERTE Lotissement Omaha Center Colleville-sur-Mer, 2 juin 2024, Colleville-sur-Mer. Colleville-sur-Mer Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 16:00:00

fin : 2024-06-02 21:30:00 Pour entamer cette belle semaine de manifestations des « Overlord Historical Days », venez vous initier au lindy-hop (danse des années 40 et 50) de 16h à 18h. 50 à 60 danseurs de l’association Rockn’go de Caen vous montreront les pas. Puis de 19h30 à 21h30, le groupe des D-Day Ladies et leur 8 musiciens accompagnés des danseurs de l’association enflammeront la piste de danse. Un parquet de danse de 100m² sera installé pour une meilleure initiation.

Restauration et buvette sur place. Le public est invité venir habillé en années 40-50 pour une belle ambiance festive. Pour l’occasion, le musée organise une nocturne et fermera ses portes à 21h..

Pour entamer cette belle semaine de manifestations des « Overlord Historical Days », venez vous initier au lindy-hop (danse des années 40 et 50) de 16h à 18h. 50 à 60 danseurs de l’association Rockn’go de Caen vous montreront les pas. Puis de 19h30 à 21h30, le groupe des D-Day Ladies et leur 8 musiciens accompagnés des danseurs de l’association enflammeront la piste de danse. Un parquet de danse de 100m² sera installé pour une meilleure initiation.

Restauration et buvette sur place. Le public est invité venir habillé en années 40-50 pour une belle ambiance festive. Pour l’occasion, le musée organise une nocturne et fermera ses portes à 21h.

Pour entamer cette belle semaine de manifestations des « Overlord Historical Days », venez vous initier au lindy-hop (danse des années 40 et 50) de 16h à 18h. 50 à 60 danseurs de l’association Rockn’go de Caen vous montreront les pas. Puis de 19h30 à 21h30, le groupe des D-Day Ladies et leur 8 musiciens accompagnés des danseurs de l’association enflammeront la piste de danse. Un parquet de danse de 100m² sera installé pour une meilleure initiation.

Restauration et buvette sur place. Le public est invité venir habillé en années 40-50 pour une belle ambiance festive. Pour l’occasion, le musée organise une nocturne et fermera ses portes à 21h. .

Lotissement Omaha Center OVERLORD MUSEUM

Colleville-sur-Mer 14710 Calvados Normandie

Mise à jour le 2023-12-21 par OT Isigny-Omaha Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Colleville-sur-Mer Autres Code postal 14710 Lieu Lotissement Omaha Center Adresse Lotissement Omaha Center OVERLORD MUSEUM Ville Colleville-sur-Mer Departement Calvados Lieu Ville Lotissement Omaha Center Colleville-sur-Mer Latitude 49.347801 Longitude -0.856268 latitude longitude 49.347801;-0.856268

Lotissement Omaha Center Colleville-sur-Mer Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colleville-sur-mer/