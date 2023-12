OVERLORD HISTORICAL DAYS Lotissement Omaha Center Colleville-sur-Mer Catégories d’Évènement: Calvados

Colleville-sur-Mer OVERLORD HISTORICAL DAYS Lotissement Omaha Center Colleville-sur-Mer, 1 juin 2024, Colleville-sur-Mer. Colleville-sur-Mer Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-06-01 09:30:00

fin : 2024-06-09 19:00:00 Overlord Museum et son association Overlord Classic Events vous présentent ses OVERLORD HISTORICAL DAYS. 9 jours de manifestations pour fêter le 80ème anniversaire du Débarquement : – Village d’exposants

– Démonstrations dynamiques de véhicules

– Concerts

– Démonstration de lindy-hop

– Rencontre vétérans / enfants

– Salon du Livre

– Diffusion d’un film historique

– Camp de reconstitution

– Départ du convoi MVCG Restauration et buvette sur place.

Parking gratuit..

Overlord Museum et son association Overlord Classic Events vous présentent ses OVERLORD HISTORICAL DAYS. 9 jours de manifestations pour fêter le 80ème anniversaire du Débarquement : – Village d’exposants

– Démonstrations dynamiques de véhicules

– Concerts

– Démonstration de lindy-hop

– Rencontre vétérans / enfants

– Salon du Livre

– Diffusion d’un film historique

– Camp de reconstitution

– Départ du convoi MVCG Restauration et buvette sur place.

Parking gratuit.

Overlord Museum et son association Overlord Classic Events vous présentent ses OVERLORD HISTORICAL DAYS. 9 jours de manifestations pour fêter le 80ème anniversaire du Débarquement : – Village d’exposants

– Démonstrations dynamiques de véhicules

– Concerts

– Démonstration de lindy-hop

– Rencontre vétérans / enfants

– Salon du Livre

– Diffusion d’un film historique

– Camp de reconstitution

– Départ du convoi MVCG Restauration et buvette sur place.

Parking gratuit. .

Lotissement Omaha Center OVERLORD MUSEUM

Colleville-sur-Mer 14710 Calvados Normandie

Mise à jour le 2023-12-21 par OT Isigny-Omaha Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Colleville-sur-Mer Autres Code postal 14710 Lieu Lotissement Omaha Center Adresse Lotissement Omaha Center OVERLORD MUSEUM Ville Colleville-sur-Mer Departement Calvados Lieu Ville Lotissement Omaha Center Colleville-sur-Mer Latitude 49.347801 Longitude -0.856268 latitude longitude 49.347801;-0.856268

Lotissement Omaha Center Colleville-sur-Mer Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colleville-sur-mer/