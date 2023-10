Comment construire une maison Passive ? Lotissement La Riviere La Bastide-de-Sérou, 2 octobre 2023, La Bastide-de-Sérou.

Comment construire une maison Passive ? 2 – 30 octobre Lotissement La Riviere Gratuit. Entrée libre. Plus d’informations sur : http://www.A-France.fr.

Cette rencontre vous donnera un aperçu des tarifs, des possibilités d’améliorations et des dépenses associées à la construction de votre maison ou de votre chalet AVRAME. Les maisons A-frame sont très compactes et donc faciles à transporter.

Points-clés :

1) Une charpente en A – vous assemblerez le toit, les murs et la structure en même temps (économie sur les matériaux et la main d’œuvre).

2) Les fondations – vous n’avez pas besoin de faire réaliser la dalle. En fonction de votre terrain, vous pouvez choisir de construire votre maison sur une fondation en semelle ou sur pieux.

3) Rationalité – moins de surfaces inutiles à l’intérieur (économie sur les matériaux et le temps de travail).

4) Peu d’entretien – si vous souhaitez redonner un coup de jeune à votre maison, il vous suffit de repeindre les pignons.

Gardez à l’esprit que nos maisons sont à prix abordable, et non low cost. Nous proposons à nos clients les meilleures solutions techniques et des matériaux de qualité uniquement.

Lotissement La Riviere 2 Rue de la Fario, 09240 La Bastide-de-Serou La Bastide-de-Sérou 09240 Ariège Occitanie 06 04 44 43 13 http://www.A-France.fr https://www.facebook.com/Franceplanning/ http://www.A-France.fr Le siège de l’organisateur et le lieu de cette rencontre se trouvent à La Bastide-de-Sérou, un village médiéval au pied des Pyrénées, lui-même servant d’exemple d’un bon équilibre entre le patrimoine et le style moderne et biosourcé. Parking gratuit et libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-02T10:00:00+02:00 – 2023-10-02T20:00:00+02:00

2023-10-30T10:00:00+01:00 – 2023-10-30T20:00:00+01:00

