« Formule magique pour faire un film qui marche » Lotissement la ferme Artigues-près-Bordeaux, 7 octobre 2023, Artigues-près-Bordeaux.

Après Molière un César ?

Cinq énergumènes s’apprêtent à jouer Les Femmes Savantes mais sont stoppés net dans leur élan. Face à la pauvreté de leur performance théâtrale, ces comédiens de bas étage doivent se rendre à l’évidence. Le théâtre, c’est mort. Il faut du populaire, du divertissement, du grand public… du CINÉMA !

Avec les moyens du bord, la troupe se met en quête de la recette pour réaliser un “film qui marche” et assurer la reconduction de leurs subventions. Astérix et Obélix, Coup de Foudre à Nothing Hill, Les enfants du Paradis, West Side Story, Titanic… des blockbusters aux comédies romantiques, du film d’horreur au film d’auteur tout y passe !

Les images sont décortiquées, les stéréotypes déconstruits avec humour et poésie. Un cabaret loufoque qui porte un amour profond au cinéma de genre et à la culture pop. À vos références !

Lotissement la ferme Avenue de techeney 33370 Artigues-Près-Bordeaux Artigues-près-Bordeaux 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 32 27 06 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.artigues-pres-bordeaux.fr/evenement/cie-okto/ »}]

