Marignane CONCERT-RENCONTRE avec le pianiste Nicolas MAZMANIAN ! Lotissement La Chaume (bâtiment 6 – aire de jeux) Marignane, 12 juillet 2023, Marignane. CONCERT-RENCONTRE avec le pianiste Nicolas MAZMANIAN ! Mercredi 12 juillet, 18h30 Lotissement La Chaume (bâtiment 6 – aire de jeux) Gratuit Nicolas Mazmanian vous présentera les célèbres pages des grands maîtres du classique, de la musique de film et du jazz. il vous dévoilera également le secret de ses compositions pour piano. Lotissement La Chaume (bâtiment 6 – aire de jeux) Avenue des Anciens combattants en Afrique du Nord, Marignane Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T18:30:00+02:00 – 2023-07-12T19:30:00+02:00

