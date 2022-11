Vide-greniers LOTISSEMENT DES PRES Chatillon-sur-loire Catégorie d’évènement: Châtillon-sur-Loire

Vide-greniers LOTISSEMENT DES PRES, 18 juin 2023, Chatillon-sur-loire. Vide-greniers Dimanche 18 juin 2023, 06h00 LOTISSEMENT DES PRES Venez chiner dans un quartier châtillonnnais (lotissement des prés). LOTISSEMENT DES PRES lotissement des prés, Chatillon-sur-loire Chatillon-sur-loire L’association Les Prés Fétards organise son vide-greniers, rendez-vous au lotissement des prés.

2023-06-18T06:00:00+02:00

2023-06-18T18:00:00+02:00 pixabay

