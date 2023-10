PORTE OUVERTE MAISON PASSIVE L. + M. Lotissement de Penloup, LIFFRÉ (35) Liffré Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

PORTE OUVERTE MAISON PASSIVE L. + M.
Samedi 14 octobre, 14h00 - 18h00
Lotissement de Penloup, LIFFRÉ (35)

Au cœur du lotissement Penloup de la ville de Liffré (35) se développe la deuxième maison passive de l'agence GF ARCHITECTURE. La simplicité formelle de la maison soulignée par son bardage bois bicolore la démarque des autres maisons voisines. Les performances thermiques sont aussi remarquables : besoin de chauffage 10 kWh/m²/an et perméabilité à l'air de 0,6 h-1 au n50. La maison a la particularité de s'exprimer par deux volumes distincts en fonction de sa programmatique : – un volume principal en R+2 revêtu de bardage bois naturel regroupant les différentes pièces de vies de la maison. – un volume secondaire en R+1 en bardage bleu orage accueillant la suite parentale et un bureau. – un volume de soubassement permettant d'assoir la maison dans la pente du terrain créant le vide sanitaire, le carport et un rangement Cette composition par l'usage atypique de ses matériaux de bardage permet d'exprimer l'esprit contemporain de cette habitation.

Lotissement de Penloup, LIFFRÉ (35)
LIFFRÉ
Liffré 35340
Ille-et-Vilaine
Bretagne
06 80 13 05 66
https://gf-architecture.fr/
https://www.youtube.com/@gfarchitecture747/videos

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T18:00:00+02:00

Catégories d'Évènement: Ille-et-Vilaine, Liffré
Lieu: Lotissement de Penloup, LIFFRÉ (35)
Adresse: LIFFRÉ
Ville: Liffré
Departement: Ille-et-Vilaine

