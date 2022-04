Loterie des canards Sens Sens Catégories d’évènement: Sens

Sens Yonne Au profit des associations sociales et humanitaires du Grand Sénonais, le Rotary Club de Sens organise une loterie des canards à la Foire de Sens. A GAGNER :

– 1er prix : une voiture neuve d’une valeur de 9100 €

– 2ème prix : un Iphone 13 – 128 Go

– 3ème prix : une TV Samsung Led 50′

– 4ème prix : Robot Café Delonghi

– 5ème prix : Cookéo Touch Vente des tickets chez les commerçants partenaires et à l’Office de Tourisme.

5 € le canard. Sens

