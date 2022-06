Lot of Saveurs : le repas des chefs Cahors, 3 juillet 2022, Cahors.

Lot of Saveurs : le repas des chefs Centre universitaire Maurice-Faure Avenue Henri-Martin Cahors

2022-07-03 19:30:00 19:30:00 – 2022-07-03 Centre universitaire Maurice-Faure Avenue Henri-Martin

Cahors 46000

100 EUR 100 – apéritif : déambulation autour de bouchées gourmandes et de vin de Cahors,

– mise en bouche : lait de brebis à peine pris, serpolet et tomates marinées, trempe-pain gorgé de jus vinaigrette,

– entrée : truite du gouffre du blagour façon gravlax, crémeux de courgette au poivre de timut, tuile au riz et légumes croquants,

– plat : porc noir de Pierre et Emilie Table, en raviole safranée, polenta et petits primeurs de plein champ, jus corsé réduit au Malbec et zestes d’agrumes,

– fromage : assiette de fromages d’inspiration danoise,

– dessert : déclinaison de la fraise, douceur de fromage blanc au cœur compotée de fraises et Malbec vintage en écrin de chocolat blanc, biscuit crakers aux flocons d’avoine,

– café mignardises.

Billetterie banquet à l’Office de tourisme de Cahors (sous réserve des places disponibles)..

Les chefs des Bonnes Tables du Lot et les vignerons de l’AOC Cahors s’associent pour une soirée de prestige, placée sous le signe de la transmission et des vieux millésimes. Alors quoi de plus propice que le centre universitaire Maurice-Faure, haut lieu de l’apprentissage et de l’éducation à Cahors, pour accueillir ce repas somptueux, préparé à partir de mets locaux.

Chefs et vignerons feront voyager leurs convives au gré de la riche histoire du vin de Cahors, ne laissant aucun d’entre eux insensibles au savoir-faire et aux secrets des accords mets et vins concoctés à cette occasion.

Place limitées – sous réserve des places disponibles – placement à table lors du repas.

dernière mise à jour : 2022-06-02 par