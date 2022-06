Lot of Saveurs : le brunch

2022-07-03 10:30:00 10:30:00 – 2022-07-03 13:00:00 13:00:00 30 EUR 30 Billetterie banquet à l’Office de tourisme de Cahors (sous réserve des places disponibles).. En ce lendemain de grande tablée, les artisans du goût lotois et la Villa Malbec vous donnent RDV pour un doux réveil en musique, ponctué de quelques sucreries et mets raffinés qui raviront les papilles de chacun. Ces derniers mettront en avant les saveurs franco-danoises, revisitées au gré des bons produits du Lot. Tartines nordiques, omelette gourmande, viennoiseries surprises seront au menu. Venez nombreux déambuler et vous attabler entre amis, en famille autour de mange-debout ou dans de confortables canapés ! Billetterie banquet à l’Office de tourisme de Cahors (sous réserve des places disponibles).. dernière mise à jour : 2022-06-02 par

