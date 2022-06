Lot of Saveurs : le banquet

Lot of Saveurs : le banquet, 2 juillet 2022, . Lot of Saveurs : le banquet

2022-07-02 19:30:00 – 2022-07-02 13 15 EUR Au menu : – mise en bouche : verrine fraîcheur au melon et à la pastèque,

– entrée : tartine gourmande à la truite fumée et au fromage frais,

– plat : rôti de porc à la danoise, et son écrasé de pommes de terre,

– fromage : rocamadour,

– dessert : le détour danois (aeblekage). Billetterie banquet à l’Office de tourisme de Cahors (sous réserve des places disponibles). Les équipes de la restauration collective du Grand Cahors concoctent un repas de fête pour plus de 2000 convives. Une grande tablée exceptionnelle, un moment unique de partage, de gourmandise et de convivalité, placée sous la bannière franco-danoise ! En clin d’oeil aux festivités de l’année du Danemark, chacun est invité à venir vêtu de rouge et de blanc. Plus il y aura de personnes qui joueront le jeu, plus la photo sera réussie ! Spectacle son et lumières : pour célébrer avec brio leur 50e anniversaire, les vignerons de l’AOC Cahors vous offrent un spectacle inédit ! Entre feu d’artifice et jeux de lumières, ces derniers vous emmèneront pour un voyage à la découverte de l’histoire du vin de Cahors… A 22h30 : Ze Funky Family : venez swinger au rythme entraînant des reprises de Ze Funky Family ! Concert interactif garanti ! Au menu : – mise en bouche : verrine fraîcheur au melon et à la pastèque,

