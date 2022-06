Lot of Saveurs, dégustations de vins et table ronde

Lot of Saveurs, dégustations de vins et table ronde, 2 juillet 2022, . Lot of Saveurs, dégustations de vins et table ronde

2022-07-02 – 2022-07-02 Dégustations de vins : la Villa Malbec vous ouvre ses portes pour des dégustations conviviales. Découvrez les surprenantes saveurs et fragrances du Cahors, qui vous révèlera tous ses secrets… – à 13h : les Malbecs dans le monde,

– à 16h : 100% Malbec. Table ronde « vin et safran » : – à 17h : vignerons et safraniers échangent ensemble sur le destin de ces deux produits phares de la gastronomie lotoise, à l’association exceptionnelle. Le village Lot of Saveurs fait son grand retour cette année. Il a été imaginé sous un format cosy avec pour mot d’ordre la découverte ! Prenez place dans cet espace dédié à la dégustation. Dégustations de vins : la Villa Malbec vous ouvre ses portes pour des dégustations conviviales. Découvrez les surprenantes saveurs et fragrances du Cahors, qui vous révèlera tous ses secrets… – à 13h : les Malbecs dans le monde,

– à 16h : 100% Malbec. Table ronde « vin et safran » : – à 17h : vignerons et safraniers échangent ensemble sur le destin de ces deux produits phares de la gastronomie lotoise, à l’association exceptionnelle. dernière mise à jour : 2022-06-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville