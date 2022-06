Lot of Saveurs Cahors Cahors Catégories d’évènement: 46000

Cahors

Lot of Saveurs Cahors, 1 juillet 2022, Cahors. Lot of Saveurs Cahors

2022-07-01 – 2022-07-03

Cahors 46000 Après 2 ans d’attente, l’heure est enfin aux retrouvailles avec Lot of Saveurs. Quelle joie de retrouver ce festival, ancré dans la culture de notre territoire. Après ces tristes heures où les regroupements et la proximité ont dû laisser place à la sécurité de tous, c’est avec plaisir que je lance l’invitation à tous les gourmands, avides de retrouvailles festives, à passer à table. Lot of Saveurs fera la part belle à tout ce qui participe de son ADN, en y saupoudrant avec subtilité quelques touches de nouveauté. C’est avec délicatesse que chefs, artisans et producteurs sublimeront les produits des filières labellisées lotoises pour des moments gourmands placés sous le signe de la découverte et de la convivialité. Dans un monde contraint par l’urgence, Lot of Saveurs vous invite à faire une pause : pour méditer, savourer, échanger ou encore voyager… Un voyage au cœur de nos vignobles, emblématiques de notre terroir, qui rendra hommage au produit vedette de cette édition : l’appellation Cahors, fêtant son 50e anniversaire. Mais également un détour au travers des contrées et saveurs danoises lors du Grand Banquet, écrin inégalable pour célébrer tous ensemble les festivités de l’Année du Danemark. La fête se prolongera tous les mardis de l’été pour les marchés de pays dans sept communes du Grand Cahors. Ainsi, venez nombreux rejoindre cet itinéraire des saveurs et tous ses acteurs, qui cette année plus que jamais, n’attendent que de vous retrouver. contact@cahorsvalleedulot.com +33 5 65 53 20 65 LOS2022

Cahors

dernière mise à jour : 2022-06-02 par

Détails Catégories d’évènement: 46000, Cahors Autres Lieu Cahors Adresse Ville Cahors lieuville Cahors Departement 46000

Cahors Cahors 46000 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cahors/

Lot of Saveurs Cahors 2022-07-01 was last modified: by Lot of Saveurs Cahors Cahors 1 juillet 2022 46000 cahors

Cahors 46000