Lot of Saveurs, animations du samedi Cahors Cahors Catégories d’évènement: 46000

Cahors

Lot of Saveurs, animations du samedi Cahors, 2 juillet 2022, Cahors. Lot of Saveurs, animations du samedi Cahors

2022-07-02 – 2022-07-02

Cahors 46000 5 EUR 5 Inauguration et démo du parrain, à 11h : pour lancer les festivités, place à une inauguration riche en saveurs. Un pot d’honneur sera servi aux convives et sera suivi d’une démonstration culinaire haute en couleur du parrain de l’édition, Michel Michaud. La cosy parenthèse : espace de dégustation éphémère des produits lotois, de 10h à 18h : les filières des produits labellisés du Lot et les vignerons vous donnent RDV pour des démonstrations inédites. C’est avec créativité que les chefs réinventeront chaque produit, servis sous trois formes différentes. Ces bouchées seront à déguster avec un vin savamment associé, pour des accords inédits et rafraîchissants : – 10h : le rocamadour dans tous ses états,

– 12h : instant fraîcheur avec le melon du Quercy,

– 13h : à la découverte de l’agneau fermier du Quercy,

– 15h : farandole de la noix du Périgord,

– 16h : le safran du Quercy et ses secrets,

– 17h : délices du veau sous la mère Tous en cuisine, à 14h ! Accompagné d’un chef, retroussez-vous les manches et montrez vos talents de cuisinier en préparant un plat surprise. A faire seul ou à plusieurs ! Le village Lot of Saveurs fait son grand retour cette année. Il a été imaginé sous un format cosy avec pour mot d’ordre la découverte ! Prenez place dans cet espace dédié à la dégustation. Inauguration et démo du parrain, à 11h : pour lancer les festivités, place à une inauguration riche en saveurs. Un pot d’honneur sera servi aux convives et sera suivi d’une démonstration culinaire haute en couleur du parrain de l’édition, Michel Michaud. La cosy parenthèse : espace de dégustation éphémère des produits lotois, de 10h à 18h : les filières des produits labellisés du Lot et les vignerons vous donnent RDV pour des démonstrations inédites. C’est avec créativité que les chefs réinventeront chaque produit, servis sous trois formes différentes. Ces bouchées seront à déguster avec un vin savamment associé, pour des accords inédits et rafraîchissants : – 10h : le rocamadour dans tous ses états,

– 12h : instant fraîcheur avec le melon du Quercy,

– 13h : à la découverte de l’agneau fermier du Quercy,

– 15h : farandole de la noix du Périgord,

– 16h : le safran du Quercy et ses secrets,

– 17h : délices du veau sous la mère Tous en cuisine, à 14h ! Accompagné d’un chef, retroussez-vous les manches et montrez vos talents de cuisinier en préparant un plat surprise. A faire seul ou à plusieurs ! Cahors

dernière mise à jour : 2022-06-02 par

Détails Catégories d’évènement: 46000, Cahors Autres Lieu Cahors Adresse Ville Cahors lieuville Cahors Departement 46000

Cahors Cahors 46000 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cahors/

Lot of Saveurs, animations du samedi Cahors 2022-07-02 was last modified: by Lot of Saveurs, animations du samedi Cahors Cahors 2 juillet 2022 46000 cahors

Cahors 46000