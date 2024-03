LOT OF FUN la base temple sur lot Le Temple-sur-Lot, mercredi 17 juillet 2024.

LOT OF FUN dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 18 – 31 juillet la base temple sur lot 1055 euros (sans transport) => + 100 euros pour des départs du Nord de la France/région parisienne. Nous contacter pour les points de ramassage.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-18T00:00:00+02:00 – 2024-07-18T23:59:00+02:00

Fin : 2024-07-31T00:00:00+02:00 – 2024-07-31T23:59:00+02:00

SITUATION GEOGRAPHIQUE:

Temple-sur-Lot se situe au coeur du Sud-Ouest, à mi-chemin entre Bordeaux et Toulouse, entre deux villages et bastife, la vallée du Lot et les côteaux de l’Agenais offrent des paysages remarquables, un patrimoine valorisé…

Au bord du Lot, plan d’eau naturel idéal pour les activités nautiques, la base du Temple-sur-Lot s’étend sur 6 hectares, le tout dans un écrin de verdure préservé.

HEBERGEMENT:

Le centre d’entrainement sportif omnisports est un village vacances 4 étoiles.

Les infrastructures sont de haut niveau et toutes sont concentrées sur un site comme pour les champions. Deux piscines privées.

Chambres de 2 à 5 lits, toutes équipées de salle de bain et WC.

RESTAURATION:

Cuisine soignée, variées et diversifiée. Tout est préparé sur place par un chef cuisinirer.

Repas servis à table dans une véritable salle à manger ambiance champêtre

Dégustation d’au moins une spécialité locale.

Régimes alimentaires respectés.

PROGRAMME D’ACTIVITES:

– Une séance de voile

– Une séance de paddle

– 1 séance de dragon boart

– 1 séance de VTT

– 1 séance d’escalade

– 1 séance rallye nature

– 1 séance initiation à la fabrication d’un four solaire

ENCADREMENT:

Notre taux d’encadrement est de 1 adulte pour 7 jeunes. Notre équipe est diplômée et déclarée auprès des services de Jeunesse et Sports dont :

– 1 Directeur BAFD (ou équivalence)

-1 Assistante sanitaire PSC1-

– animateurs BAFA ou stagiaires

– un animateur surveillant de baignade

Toutes les activités sportives spécifiques sont encadrées par des Brevets d’Etats, mais toujours accompagnés des animateurs de notre équipe d’animation.

TRANSPORT:

Car grand tourisme avec toilette, TV, sièges inclinables…

Minibus à disposition de notre équipe durant le séjour

la base temple sur lot LE TEMPLE SUR LOT Le Temple-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 03.28.68.69.60 »}, {« type »: « email », « value »: « anne@adav-vacances.com »}]

sports de nature sports de plein air

Association ADAV