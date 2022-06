Lot en Bodéga à Pradines Pradines Pradines Catégories d’évènement: 46090

Pradines 46090 Pradines EUR Le programme : Tous les lundi de juillet et août de 19h30 à 23h30. Le Lot en Bodéga lance sa saison devant la mairie des Arques le 30 juin prochain dans sa version OFF ! Entrée gratuite, buvette et restauration sur place à partir de 19h30. Juillet :

-Lundi 04/07 : Larnagol / Calvignac

-Lundi 11/07 : Saint-Cirq-Lapopie

-Lundi 18/07 : Arcambal

-Lundi 25/07 : Cahors Août :

-Lundi 01/08 : Vers

-Lundi 08/08 : Pradines

-Lundi 15/08 : Catus

-Lundi 22/08 : Luzech L’office de tourisme Cahors Vallée du Lot sera présente sur place pour vous accueillir ! Rendez-vous tous les lundi soirs de juillet et août pour des soirées en toute simplicité, au bord du Lot dans une ambiance guinguette, Bodéga, ouvertes à tous ! Le 8 août rendez-vous à Pradines, au stade, à partir de 19h30 Le concept :

– Rassembler les Lotois et les nombreux vacanciers de notre magnifique département le temps d’une soirée.

– Partager ensemble les produits de notre terroir autour de mange-debout.

– Vibrer et Festoyer aux sons de la musique omniprésente jouée par des musiciens, perchés sur le toit d’un bateau.

– Vivre tout simplement un moment inoubliable ! Ambiance guinguette, Bodega, ouverte à tous !!! Sans réservation, entrée gratuite. Pour plus d’informations :

Par téléphone au 06 81 00 93 08

Par mail : contact@lotofgoodday.fr

