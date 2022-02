Lot Arts Vivants Thématique autour de l’égalité femmes/hommes dans le secteur culturel Cahors Cahors Catégories d’évènement: Cahors

Autrice du livre « Exploser le plafond » et de deux rapports ministériels « Pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans les arts du spectacle », Reine Prat viendra éclairer les parties sombres du milieu culturel sur la question des inégalités sociales. Un échange suivra sur les solutions à apporter ensemble.

> Mardi 8 mars 2022, 17h30 à la Médiathèque du Grand Cahors

l'Agence départementale Lot arts vivants, la médiathèque du Grand Cahors et le Théâtre de Cahors s'associent pour donner un coup de projecteur sur les inégalités sociales dans le secteur culturel et réfléchir ensemble sur les solutions à apporter.

